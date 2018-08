Sie darf nicht nur die Rosen verteilen, sondern muss sich auch an einige Regeln halten! Für die diesjährige TV-Traumfrau Nadine Klein (32) stehen heute Abend bei Die Bachelorette die Dreamdates an, womit bereits ein langer Weg hinter ihr liegt. Der beginnt jedoch nicht erst damit, aus zwanzig Single-Männern die heißen Rosinen rauszupicken, sondern schon beim Unterzeichnen des Vertrags – und dessen Klauseln sollen es ganz schön in sich haben!

Wie Bild berichtet, muss die Bachelorette eine lupenreine Weste haben – und zwar nicht nur was Vorstrafen angeht, sondern auch in Sachen Schmuddelfilmchen! Mit ihrer Unterschrift habe Nadine bestätigen müssen, noch nie bei einer pornografischen Video- oder Bildproduktion mitgewirkt zu haben. Was intime Momente während der Dreharbeiten betrifft, sichere RTL sich ebenfalls vertraglich ab. Sollte es zwischen Nadine und einem der Kandidaten zum Sex kommen, müsse sie die alleinige Verantwortung für alle damit verbundenen Gesundheitsrisiken tragen. Was auch sonst?

Dass die Rosenverteilerin sich bis zum Ende der Ausstrahlung noch offiziell als Single verkaufen und eisern über ihren Beziehungsstatus schweigen muss, dürfte den meisten Fans wohl klar sein. Was einige aber nicht wissen: Nadine ist wohl außerdem vertraglich dazu verpflichtet, ihrem aktuellen Look bis zur allerletzten Folge treu zu bleiben, vorher sind neue Frisuren oder Tattoos absolut tabu! Daran hält die begehrte Junggesellin sich auch besser mal, sonst sollen saftige Vertragsstrafen von mindestens 5.001 Euro drohen – immerhin ein Sechstel von Nadines angeblicher Gage von 30.000 Euro.

