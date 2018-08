Vanessa Mais (26) aufreizendes Bild hat ordentlich Kritik-Potenzial! Die Schlagersängerin ist eine wahre Powerfrau. Sie spielt ein ausverkauftes Konzert nach dem anderen und legt dabei immer eine eindrucksvolle und akrobatische Performance hin. Ihren sportlichen Körper präsentiert die Beauty dabei auch gerne mal in knappen Outfits – und postet die heißen Aufnahmen zudem Netz. Doch eines dieser Bilder sorgt jetzt für ordentlich Wirbel!

Das Instagram-Foto, das Aufsehen erregt: Vanessa präsentiert ihren Kack-Po! Dabei trägt sie nur eine funkelnde Netzstrumpfhose und einen knappen Tanga – gleichzeitig streckt sie ganz frech die Zunge in die Kamera. Der Schnappschuss spaltet die Follower der "Ich sterb für dich"-Interpretin. Während die einen Vanessa mit lieben Kommentaren wie "Heiße Braut, ich mag dich" oder "Knackiger Popo, du hast eine tolle Figur" überhäufen, finden die anderen User den Post unangebracht. "Ich mag dich sehr, aber du hast sehr junge Zuschauer, die dich zum Vorbild nehmen und ich finde, das Bild hätte nicht sein müssen", "Dass du billig nötig hast" oder "Zu freizügig", sind nur einige kritische Nachrichten.

Diese Kritik wird sich Vanessa wohl nicht all zu sehr zu Herzen nehmen – denn sie steht zu ihrem sexy Auftreten! Im Promiflash-Interview von 2015 gestand die Brünette: "Wenn man sich wohlfühlt, strahlt man das aus. Ich habe meine Grenzen, aber so, wie ich mich immer zeige und das, was man von mir sieht, ist immer hundert Prozent Vanessa!"

P. Hoffmann / WENN.com Vanessa Mai bei ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour

Simon Hofmann/Getty Images Vanessa Mai, Schlagersängerin

Instagram / Vanessa.mai Vanessa Mai in Berlin

