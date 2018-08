Frischer Wind am Unter uns-Set! Die RTL-Vorabendserie bekommt in wenigen Wochen Zuwachs – und das von keinem Serien-Unbekannten: Yannik Meyer, der vielen noch aus der ARD-Telenovela Sturm der Liebe ein Begriff sein könnte, zieht schon bald in die berühmte Kölner Schillerallee. Welche Rolle der Hamburger übernehmen wird und was er selbst zu seinem Serien-Comeback sagt, wurde jetzt in einer Pressemitteilung offenbart!

Schon ab dem 25. September wird Yannik in seiner ersten "Unter uns"-Folge zu sehen sein, wie es in dem offiziellen Statement von RTL heißt. Und seine Figur klingt ziemlich spannend: Der 27-Jährige übernimmt die Rolle des Conor Weigel, dem Sohn von Ute (Isabell Hertel, 45) und Till (Ben Ruedinger, 42), der ein Sport-Internat in Barcelona besucht und seine Eltern immer mal wieder in der Schillerallee besucht. Und so, wie die ersten Szenenbilder aussehen, wird der attraktive Nachwuchs die Nachbarschaft mächtig aufmischen! "Ich bin schon aufgeregt und freue mich", erklärte Yannik im Interview mit RTL vorab.

Bei "Sturm der Liebe" war Yannik 2015 mit gerade einmal 23 Jahren eingestiegen. Damals verkörperte er den Norman Kowald, einen Kanalarbeiter, der die Herzen der Ladys am Fürstenhof hatte höher schlagen lassen. Doch nach nur drei Monaten hatte er die Telenovela wieder verlassen müssen – aus gesundheitlichen Gründen, wie es damals hieß. Nun versucht Yannik sein Serienglück eben bei "Unter uns" erneut!

MG RTL D / Stefan Behrens Yannik Meyer am "Unter uns"-Set

MG RTL D / Stefan Behrens Yannik Meyer und Claudelle Deckert in "Unter uns"

Instagram / yannikmeyer_act Yannik Meyer in einem Muskel-Kostüm

