Sie hat alles gegeben! Für Annemarie Carpendale (40) war es das Schrecklichste und Schönste auf der Welt – die Rede ist von der Geburt ihres ersten Kindes. Seit Mitte Mai sind die Moderatorin und Ehemann Wayne (41) Eltern eines Sohnes und erst vor wenigen Wochen sprach die 40-Jährige über die Erlebnisse im Kreißsaal. Sie hatte ihren Liebling auf natürliche Weise entbinden wollen. Vor dem großen Tag habe sie deshalb nichts unversucht gelassen, um die Sache zu beschleunigen!

In einem Interview mit Gala gibt Annemarie diese persönlichen Details preis. Das "red!"-Gesicht habe eine chemische Einleitung vermeiden wollen und dafür großen Einsatz gezeigt: "Also habe ich zwei Tage vor dem Stichtag alles versucht, damit es von allein losgeht: Fahrrad fahren, Waden massieren, Ingwer-Tee-Trinken, Sex." Scherzhaft bekräftigt die Wahlmünchnerin, dass diese Mischung aus Sport und Entspannung zum Erfolg geführt hätte.

Als der Carpendale Junior sich eines Abends angekündigt hatte, sei Annemarie überraschend ruhig geblieben. Schauspiel-Gatte Wayne war die ganze Zeit über an der Seite seiner Liebsten, zumindest fast: "Ich habe Wayne noch die Nacht durchschlafen lassen, damit wenigstens einer von uns erholt in die Geburt geht." Als die Abstände zwischen den Wehen kürzer wurden, habe sie ihn geweckt, um in die Klinik zu fahren.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale auf einem Crosstrainer

Hannes Magerstedt/ Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale bei einer McDonald's-Charity-Gala

