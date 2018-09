Haben Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33) wieder zueinander gefunden? Bei Das Sommerhaus der Stars bekam sich das Liebespaar ziemlich in die Wolle. Während das Nacktmodel mit ihrem offenen Sex-Talk auffiel, eckte der Journalist bei seiner Liebsten mit seiner herrischen Art an. Nach der Zeit in der portugiesischen Finca legten sie erst einmal eine Beziehungspause ein. Aber diese Auszeit scheint jetzt bereits vorbei zu sein.

Bei der Fashion-Show von Designerin Alina Celi am vergangenen Freitag erschienen die Skandalnudel und der Österreicher jetzt gemeinsam und erweckten den Eindruck, als sei nie etwas gewesen. In einem Luxuskaufhaus im Herzen Berlins posierten die beiden dann für die anwesenden Fotografen in vielsagenden Posen: Ganz innig schmiegte sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin an ihren Liebsten und legte ihm dabei vertraut ihre Hand auf die Brust. Zudem ließen sie sich vor einem Gemälde mit der Aufschrift "LOVE" ablichten und hielten einen mit einem Herz bemalten Fußball hoch. Alles eindeutige Zeichen für die wieder entflammte Liebe zwischen Mica und Felix?

Bleibt abzuwarten, ob die Turteltauben ein großes Beziehungsthema mittlerweile geklärt haben – ihre mögliche Hochzeit. "Felix wollte es nicht so richtig, Mica wollte es nicht so richtig, aber irgendwie haben sie es sich dann doch beide gewünscht", offenbarte Micaelas BFF Julian Stoeckel (31) im Promiflash-Interview.

WENN.com Felix Steiner und Micaela Schäfer im Quartier 206

WENN.com Micaela Schäfer und Felix Steiner, TV-Stars

AEDT/WENN.com Julian F. M. Stoeckel und Micaela Schäfer

