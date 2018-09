Dieses Gespräch dämpfte die Stimmung der Promi Big Brother-Zweiten gewaltig: Am vergangenen Dienstag saßen Chethrin Schulze (26) und der DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) zusammen auf der TV-Baustelle. Gemeinsam unterhielten sie sich über das ausschweifende Party- und Flirt-Verhalten der Blondine – und dabei nahm der Sänger kein Blatt vor den Mund. Ihm rutschte forsch heraus, dass die 26-Jährige "eine Schl***e" sei. Mit einigen Tagen Abstand bereut er die Wortwahl und versucht nun seinen verbalen Fehltritt zu erklären!

"Das tut mir leid, ich hatte damit nicht gemeint, dass sie das sei. Es kam ursprünglich in einem Gespräch mit ihr auf, in dem sie sagte, dass sie nicht als Schl***e angesehen werden will", rechtfertigte er sich im Interview mit Bunte. Die Goldkehle habe gemeint, dass er diese Befürchtung verstanden hatte, dass aber manche Aktionen von Chethrin im Haus ebendieses Image bestätigen könnten: "Ich wollte nur einen Hinweis geben, aber damit bestimmt keinen verletzten", stellte er zusätzlich im Gespräch klar.

Ob die einstige Kuppelshow-Kandidatin diese Entschuldigung annehmen wird? Nach einer rauschenden Container-Aftershow-Party hat Chethrin nun offenbar einen anderen Ex-Mitbewohner besonders im Sinn. Zumindest trat sie die Heimreise nach Berlin am vergangenen Samstag zufällig mit keinem Geringeren als Daniel Völz (33) an. Mit dem Rosenkavalier flirtete sie besonders heftig am letzten Abend in der TV-Villa. Zu diesem Zeitpunkt schien der Streit mit Alphonso zumindest schon längst vergessen.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Alphonso WIlliams beim Finale von DSDS

Instagram / Chethrin_official Chethrin Schulze

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

