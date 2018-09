Katja Krasavice (22) ist ihren Fans gerne sehr nahe! Doch die Promi Big Brother-Teilnahme zwang das Erotik-Sternchen zur Sex-Abstinenz. Seit ein paar Tagen ist es mit der Enthaltsamkeit vorbei: Katja zog aus dem Container aus und gab – nach einigen Selbstbefriedigungs-Sessions im TV – bekannt, das Liebesspiel zu zweit vermisst zu haben. Ob nun der eine oder andere Follower herhalten muss? Die YouTuberin verriet jedenfalls, dass sie sich auch gerne mal mit ihren Supportern zum gemeinsamen Matratzensport verabredet.

Das sind wohl "Meet and Greets" der ganz besonderen Art. Im Interview mit Gala sprach Katja gewohnt offen über ihr Liebesleben und verriet beispielsweise, das Beziehungsmodell Freundschaft Plus zu bevorzugen. Techtelmechtel mit ihren Internet-Verehrern seien ebenfalls nicht ausgeschlossen. "Das habe ich schon oft gemacht", so die Erotik-YouTuberin. Befriedigen tue sie das allerdings nur bedingt: "Manche sind sehr aufgeregt und dann wird es nicht gut. Die wollen sich beweisen und glauben, es muss jetzt richtig zur Sache gehen. Das ist dann schon schwierig." Einige hätten auch Probleme mit ihrem Promi-Status, könnten ihre Berühmtheit nicht ausblenden.

Ob sich Katja jetzt bei einigen ihrer Follower melden wird? Nach eigenen Angaben sei ihre Fleischeslust jetzt, nach der TV-Show, besonders groß. "Am Anfang wird das jetzt natürlich ein bisschen ausarten. Aber irgendwann pendelt sich das schon wieder ein", sagte sie.

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de