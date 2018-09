Bei Alles was zählt jagt ein Drama das nächste! Die 3000. Jubiläumsfolge der beliebten RTL-Soap liegt erst wenige Wochen zurück. In der Highlight-Episode, die die Traumhochzeit von Deniz (Igor Dolgatschew, 34) und Jenny (Kaja Schmidt-Tychsens, 37) zeigt, hätte es wegen eines Schusses von Serienbösewicht Ralf Rottmann (Marko Dyrlich, 43) beinah einen Toten gegeben. Doch wer denkt, dass das Drama nun ein Ende gefunden hat, der irrt. Denn jetzt geht es bei "Alles was zählt" erst richtig los – und eine Rolle muss den Serientod sterben.

Achtung, Spoiler

Soap-Fiesling Rottmann ist seit seiner Schießerei bei der Hochzeit auf der Flucht. Doch er kehrt zurück, um sich an seinem Erzfeind Ben Steinkamp (Jörg Rohde, 34) zu rächen. Hintergrund: Ben war es, der seine jetzige Ehefrau Ekaterina (Roni Zorina, 29) aus den Fängen ihres brutalen Ex-Freundes Rottmann befreit hat. Dieser wanderte wegen seiner kriminellen Machenschaften in den Knast, konnte allerdings fliehen und will Ben nun töten. Doch um das zu verhindern, greift Ekaterina in einen Starkstromkasten und stirbt später an den Folgen. Sie opfert sich für ihre große Liebe.

Es ist der wohl krasseste AWZ-Serientod aller Zeiten. Das sieht auch Ekaterina-Darstellerin Roni selbst so: "Das, was in der Geschichte passiert, ist schon ziemlich heftig. Ekaterina, Mitte 20, ukrainischer Herkunft, stirbt als Märtyrerin für ihren Ehemann Ben. Ich persönlich finde Ekaterina sehr selbstlos, da sie alles für ihren Mann machen würde", erklärte die Schauspielerin im RTL-Interview. Die dramatischen Szenen gibt es für die Zuschauer am 3. September ab 19:05 Uhr auf dem Privatsender zu sehen.

Instagram / ronizori Roni Zorina und Marko Dyrlich, deutsche Schauspieler

Anzeige

RTL Ben (Jörg Rohde) und Ekaterina (Roni Zorina) bei "Alles was zählt"

Anzeige

MG RTL D / Julia Feldhagen Roni Zorina, Silvan-Pierre Leirich und Jörg Rohde bei "Alles was zählt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de