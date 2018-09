Nicki Minaj (35) hat hohe Ansprüche an ihre Lover! Die Rapperin wird für ihre freizügige Art von ihren Fans gefeiert. Sie nimmt nicht nur in ihren Songs kein Blatt vor den Mund, sondern rekelt sich in ihren Musikvideos auch knapp bekleidet vor der Kamera. Und diese Sexoffensive weitet sie offenbar auch auf ihr Privatleben aus: Ein Liebesspiel pro Nacht ist der 35-Jährigen nämlich ganz und gar nicht genug!

In der The Ellen DeGeneres Show sprach Nicki nun ziemlich offen über ihren hoch entwickelten Sextrieb. Mit einer einzigen Bettperformance können die Männer die Musikerin nämlich überhaupt nicht befriedigen: "Ich brauche es drei Mal pro Nacht. Wenn du das nicht schaffst, dann tschüss! Ich verschwende doch meine Zeit nicht", erläuterte die Fashionikone. Darüber hinaus dürfe zwischen den einzelnen Akten auch nicht mehr als eine halbe Stunde liegen – sonst verliere die Chartstürmerin die Lust.

Nicki stellte zudem klar, dass es ihr beim Sex lediglich um die reine Befriedigung gehe. Auf zwischenmenschliche Nähe lege sie keinen Wert: "Ich hasse kuscheln. Wenn ich einen Orgasmus bekommen habe, fühle ich mich schon fantastisch genug. Danach kann er mich in Ruhe lassen!", erklärte die Hip-Hopperin. Im besten Falle bereite er ihr dann ein Sandwich zu.

Getty Images Nicki Minaj bei der Met Gala 2018

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj bei der Fashion Group International Night Of Stars Gala 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de