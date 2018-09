Wird sie den Männern bei Love Island den Kopf verdrehen? Am 10. September fällt der Startschuss für die zweite Staffel der Kuppelshow. Doch die Vorfreude der Zuschauer wurde bereits am Dienstag mit den ersten Fotos der diesjährigen Singles mächtig angeheizt. Die Pics einer jungen Dame sorgten dabei für einen ganz besonderen Hingucker: Die 22-jährige Julia sieht der Vorjahresteilnehmerin Elena Miras (26) nämlich mächtig ähnlich!

Lange dunkle Haare, ein lasziver Blick und knackige Kurven: Vom Look her sind sich Julia und Elena ohne Frage ziemlich ähnlich! Und auch die Worte, mit denen sich die Studentin selbst beschreibt, erinnern stark an die Persönlichkeit der ehemaligen Kandidatin. So stürzt sich die Singlelady laut eigener Aussage mit viel Temperament, einer großen Portion Humor und der notwendigen Intelligenz in das Flirtabenteuer. Auch Elena sorgte mit ihrem feurigen Gemüt in der vergangenen Staffel für jede Menge Action.

Sollte Julia tatsächlich in Elenas Fußstapfen treten, blüht ihr auf jeden Fall eine rosige Zukunft: Ihre Vorgängerin fand in der Flirtshow nämlich tatsächlich ihre große Liebe. Zwar funkte es zwischen der Schweizerin und ihrem heutigen Partner Mike Heiter erst nach den Dreharbeiten – dafür aber umso heftiger! Mittlerweile haben die beiden sogar eine gemeinsame Tochter.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

RTL II / Magdalena Possert Julia, "Love Island"-Kandidatin 2018

RTL II Elena Miras, deutsche "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit Freundin Elena Miras und Töchterchen Aylen

