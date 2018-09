Im April hatten Pascal und Denise Kappés (28) für die Babyüberraschung gesorgt: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die Tatsache, dass der Berlin - Tag & Nacht-Star und die Ex-Bachelor-Kandidatin mittlerweile wieder getrennte Wege gehen, mindert die Vorfreude auf ihren Spross nicht im Geringsten. Pascal bewies jetzt: Die Liebe für seinen noch ungeborenen Sohn geht bei ihm im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut!

In seiner Instagram-Story teilte der werdende Papa stolz einen Schnappschuss seines neuesten Kunstwerkes, das von nun an für immer auf seinem Körper sein wird. Das Tattoo hat er seinem Sohnemann gewidmet: Seinen Unterarm ziert ein großes Mandala, in dem der Buchstabe "B" verewigt ist. Denise hatte bereits vor einiger Zeit verraten, dass der Name ihres gemeinsamen Kindes damit beginnen werde. Pascal scheint von dem Ergebnis begeistert zu sein: "Wow, geil. Danke!", kommentierte er seine Errungenschaft.

Nicht nur für den Schauspieler ging es unter die Nadel: Auch seine vermeintliche neue Freundin Lea Marie ließ sich ein Bildchen auf den Unterarm stechen – und zwar ebenfalls ein Mandala. "Allerdings sind das keine Partnertattoos", stellte Pascal kurz darauf aber via Social Media klar.

Instagram / pascal.kappes Das neue Tattoo von Pascal Kappés

Anzeige

Instagram / Denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappès, Reality-TV-Paar

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Schauspieler Pascal Kappés und Lea Marie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de