Heute entschied sich, wer Curvy Supermodel gewinnt! Tausende hatten sich beworben und nur drei von ihnen kamen auf den finalen Catwalk. Ines Dahmen, Pauline Wiehrdt und Rahel Kuoni standen im direkten Konkurrenzkampf vor der Jury. Und auf Angelina Kirsch (30), Oliver Tienken, Jana Ina Zarrella (41) und Jan Kralitschka (42) kam die wohl schwierigste Entscheidung der gesamten Staffel zu. Rahel und Pauline mussten sie enttäuschen – während Ines am Ende der Show als strahlende Siegerin hervorging!

Es war ein ganz besonderes Finale: Am alles entscheidenden Abend durften Familie und Freunde live anfeuern. Und den superaufgeregten Besuchern wurde eine echte Top-Show geboten: Während die drei Mädchen in der ersten Laufstegrunde in sexy Dessous performen mussten, trugen sie bei ihrem letzten Walk perfekt für sie maßgeschneiderte Designerroben. "Ihr seid super sexy, selbstbewusst und stark gelaufen. Hammer! Ihr habt all das umgesetzt, was wir euch beigebracht haben. Ich bin so stolz auf euch", schwärme Coach Oliver. Ines jedoch lieferte besonders ab und konnte so die Juroren von sich überzeugen.

Dass sie als Gewinnerin das Abenteuer "Curvy Supermodel" beendet, konnte Ines zunächst kaum glauben. "Ich bin gleich erstmal zu meinen Eltern. Meine Mama hat sofort total geweint. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Das ist einfach Wow!", versuchte sie ihre Emotionen in Worte zu fassen.

Curvy Supermodel, RTL II Die Kandidatinnen von "Curvy Supermodel" 2018

Curv Supermodel, RTL II Pauline Wiehrt, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

Curvy Supermodel, RTL II Ines Dahmen, Teilnehmerin bei "Curvy Supermodel" 2018

