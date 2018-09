Khloe Kardashian (34) präsentiert ihren Wahnsinns-After-Baby-Body! Am 12. April hat der Reality-Star seine erste Tochter auf die Welt gebracht. Einen Monat dauerte es, bis die Öffentlichkeit die kleine True Thompson endlich zu Gesicht bekam. Mittlerweile können sich die Anhänger des Kardashian-Jenner-Klans über unzählige Fotos und Videos der süßen Maus freuen. Neben den ganzen Baby-Posts rückt sich die Mama des Säuglings mit diesem Pic jetzt wieder selbst in den Vordergrund: Nur fünf Monate nach der Geburt ihres Kindes hat Khloe einen unglaublichen Body!

Kaum zu glauben, dass vor einem halben Jahr in diesem Bauch noch ein Baby geschlummert hat! Auf Instagram präsentiert die Unternehmerin jetzt ihre wieder erschlankte Figur. Und die kommt nicht von ungefähr. Quasi direkt aus dem Kreißsaal ging es für Khloe wieder in den Trainingsraum. Motiviert wurde sie dabei ganz bestimmt von ihrer großen Schwester Kim Kardashian (37), die momentan in ihrer Bestform erstrahlt.

Statt Sport steht für Khloe aktuell aber nur Entspannung auf dem Plan. Zusammen mit ihrer Tochter und dem Vater ihres Kindes Tristan Thompson (27) genießt die Beauty einen Urlaub in der Sonne. Bei diesen heißen Kurven kann sich das Model auch mal eine Auszeit gönnen.

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Unternehmerin

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Moderatorin

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True im Urlaub

