Wie würde eine Beziehung zwischen Daniel Völz (33) und Chethrin Schulze (26) ablaufen? In der gemeinsamen Zeit im Promi Big Brother-Haus sprühten bei dem Ex-Bachelor und der ehemaligen Love Island-Kandidatin ordentlich die Funken. Auch danach gaben beide Parteien an, sich vorstellen zu können, in Kontakt zu bleiben. Für den Fall, dass sich der Immobilienmakler aber tatsächlich für eine Beziehung mit der schönen Blondine entscheiden sollte, hat Promiflash schon mal bei Chethrins Ex-Lover Robert Lascivo (23) nachgehakt und gefragt, was auf den Rosenkavalier zukommen würde: "Und dieses intensive Klammern, damit bin ich halt nicht klargekommen. Dann war sie immer schnell sauer, wenn irgendwas nicht so lief, wie sie wollte", verriet Robert über die gemeinsame Zeit mit dem Reality-Star.

