Liebe liegt in der Luft – jedenfalls im Leben von Freida Pinto (33)! Seit ihrer unerwarteten Trennung im Jahre 2014 von ihrem Slumdog Millionaire-Kollegen Dev Patel (28) wurde es um das Privatleben der Schauspielerin ruhig. Nach ihrer gescheiterten sechsjährigen Beziehung sah man die hübsche Brünette nur selten in der Gegenwart eines Mannes. Jetzt ist die Durststrecke aber ganz offensichtlich vorbei – das ist ihr neuer Freund!

Bei einem US-Open-Tennisturnier in New York City war die 33-Jährige nicht einfach nur in männlicher Gesellschaft zu sehen. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, küssen sich Freida und ihr Beau sogar ganz innig in aller Öffentlichkeit. Aufmerksamen Fans der Seriendarstellerin dürfte ihr Begleiter bekannt vorkommen: Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt es sich um den Fotografen Cory Tran, für den sie in letzter Zeit einige Male posiert hat.

Außerdem ist Cory der beste Freund von Aaron Paul (39), mit dem Freida während der Dreharbeiten für die Hulu-Serie "Der Pfad" gemeinsam vor der Kamera stand. Wie sich die Turteltauben kennengelernt haben, dürfte dann ja offensichtlich sein!

Instagram / freidapinto Freida Pinto, "Slumdog Millionaire"-Star

MEGA Freida Pinto, Schauspielerin

MEGA Cory Tran und Freida Pinto in New York City

