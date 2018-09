Mit diesem Spruch dürfte Till Adam sich schon jetzt in die Geschichte von Love Island katapultiert haben! Erst vor wenigen Momenten flimmerte die erste Folge der neuen Staffel über die Bildschirme: Bei der Paarungszeremonie wurden die Herren der Schöpfung dabei Stück für Stück den Ladys vorgestellt. Bademeister Till zeigte schon in seinem Einspieler, dass er nicht auf den Mund gefallen ist: Der Kieler ließ direkt mal einen Penis-Witz los – und sorgte damit für einen Social-Media-Shitstorm!

"Ich bin wie Arielle, die Meerjungfrau – halb Mensch, halb Schwanz!", spuckte der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer große Töne. Für die Zuschauer des Formats ging diese Prahlerei eher daneben: Auf Twitter häufen sich die Lästereien über den angeblich so gut bestückten Muskelmann. "Till, sei still!", "Wenn der Till halb Schwanz ist, warum sieht man kaum was in dem engen grünen Höschen?" und "Da kommt mir schon die Galle hoch!", lauten nur wenige der vernichtenden Tweets.

Den tätowierten Scherzkeks dürften diese bissigen Worte nicht stören – er strotzt schließlich vor Selbstbewusstsein. Seine draufgängerische Art kommt angeblich auch bei den Frauen gut an. Auch Kandidatin Lisa konnte er um den Finger wickeln. Was sagt ihr: Hat Till mit seinem Schwanz-Spruch ein Eigentor geschossen oder einen Volltreffer gelandet? Stimmt unten ab.



"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidat Till Adam

Anzeige

Love Island, RTL II Till Adam, "Love Island"-Kandidat 2018

Anzeige

RTL II, Love Island Till Adam und Lisa, Paar der ersten "Love Island"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de