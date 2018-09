Der wohl bekannteste Versicherungskaufmann Deutschlands heiratet! Bereits seit 2008 ist Patrick Hufen Teil der beliebten RTL-Serie "Die Versicherungsdetektive". Mit seinen Kollegen geht der Mann mit der Wuschelfrisur auf Betrügerjagd. Aber nicht nur beruflich läuft es für das TV-Gesicht blendend, auch sein Privatleben dürfte für ein Dauergrinsen bei ihm sorgen. Patrick wird seiner Liebsten Sabine schon in wenigen Tagen das Jawort geben!

Im Bild-Interview sprach der 48-Jährige offen über sein Liebesleben. Seine Sabine habe er 2015 bei einem Event kennengelernt – und habe direkt sein Herz verschenkt. "Ich habe sie gesehen und wusste sofort: Das ist meine Traumfrau", erinnerte sich Patrick in dem Gespräch. Seitdem seien die Bankangestellte und er unzertrennlich. Rund zwei Jahre später folgte der romantische Antrag. "Ein Strauß roter Rosen stand auf dem Dinner-Tisch. Überall waren Rosenblätter gestreut", erzählte Sabine.

Begleitet von dem Boulevardmagazin kauften Patrick und die Braut in spe nun ihre Trauringe. Lange dauert es auch nicht mehr, bis sie diese tauschen können: Schon am 20. September läuten für die Turteltauben in Duisburg die Hochzeitsglocken. Ihre Flitterwochen werden Sabine und Patrick auf Sylt verbringen. Und auch die Zuschauer müssen nicht auf den gewieften RTL-Ermittler verzichten: Auch im kommenden Jahr soll Patrick laut Bild wieder bei "Die Versicherungsdetektive" über die Bildschirme flimmern.

Instagram / patrickhufen Patrick Hufen und seine Verlobte Sabine

Instagram / patrickhufen Patrick Hufen im August 2018

MG RTL D Timo Heitmann und Patrick Hufen, "Die Versicherungsdetektive"-Stars

