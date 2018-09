Am 20. September ist es so weit: Die ARD-Hitserie Sturm der Liebe flimmert zum 3000. Mal über die Mattscheiben. Im Mittelpunkt der Jubiläumsfolge steht Telenovela-Urgestein Dirk Galuba (78). Seine Figur Werner Saalfeld feiert seinen 75. Geburtstag und als Überraschung kommen fast alle seiner Serienkinder zurück in das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof. Nun gibt es bereits allererste und vielversprechende Einblicke zu den Dreharbeiten der stürmischen Highlight-Folge.

Hotelanteilseigner Robert Saalfeld (gespielt von Lorenzo Patané, 41) holt für seinen Vater Werner fast alle Kinder an den Fürstenhof. Bis auf Tochter Laura Saalfeld (Henriette Richter-Röhl, 36) sind auch sämtliche Sprösslinge der Einladung gefolgt.

Natürlich sind auch Roberts Ehefrau Eva Saalfeld (Uta Kargel, 37) und Tochter Valentina (Paulina Hobratschk, 20) Teil der Feierlichkeiten. Nach der überstandenen Leukämie seiner Enkelin hat Werner doppelten Grund zum Feiern.

Die Zwillingsbrüder Moritz van Norden und Konstantin Riedmüller, dargestellt von Daniel Fünffrock (40) und Moritz Tittel (41), lassen es sich natürlich auch nicht nehmen, dem großen Tag ihres Vaters beizuwohnen. Während Daniels Figur Moritz seine große Liebe Theresa (Ines Lutz, 35) zu Hause lässt, stattet Konstantin mit Ehefrau Marlene (Lucy Scherer, 37) dem Fürstenhof einen Besuch ab.

Besonders glücklich dürften die Serien-Fans über die Wiederkehr von Gregory B. Waldis (50) sein. Der Schweizer spielte den allerersten Telenovela-Traummann Alexander Saalfeld. Zwar stellte sich im Laufe der ersten Staffel heraus, dass er nicht Werners leiblicher Sohn ist, dennoch ist und bleibt der Hoteldirektor sein Vater. Zum Ehrentag des Jubilars reist Alexander allerdings ohne Ehefrau Laura und die gemeinsamen Kindern Hanna und Peter aus Brüssel an.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

Ebenfalls ohne bessere Hälfte kommt Werners Tochter Sandra Zastrow (Sarah Stork, 31) nach Bichlheim. An der Seite von Wolfgang Cerny (34) verkörperte Sarah von Oktober 2009 bis August 2010 die Hauptrolle der Soap.

Eine deutlich weitere Anreise hat Alexander Milz' (32) Figur William Newcombe. Der ehemalige Fitness-Trainer des Fünf-Sterne-Hotels lebt inzwischen mit Serien-Ehefrau Rebecca (Julia Alice Ludwig, 29) in Australien. Die beiden standen als Protagonistenpaar der 13. Staffel in Mittelpunkt von "Sturm der Liebe".

Melanie Wiegmanns (45) Charakter Natascha Schweizer dürfte sich über die Rückkehr von Marlene besonders freuen. So kann Natascha ihre in Florenz lebende Tochter endlich wieder in die Arme schließen. Auch Marlenes Ex-Verlobter und heutiger Ehemann ihrer Mutter, Doktor Michael Niederbühl (Erich Altenkopf, 49), scheint sich über den Besuch der begnadeten Pianistin zu freuen.

ARD/Christof Arnold Beim Dreh zur 3000. Folge "Sturm der Liebe": Dirk Galuba alias Werner Saalfeld

ARD/Christof Arnold Werner Saalfeld (Dirk Galuba, M.) mit seinen Kindern bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Gregory B. Waldis (spielt Alexander Saalfeld bei "Sturm der Liebe") in der Maske

Sturm der Liebe, ARD Alexander (Gregory B. Waldis), Werner (Dirk Galuba), William (Alexander Milz) & Sandra (Sarah Stork)

ARD/Christof Arnold Sarah Stork aka Sandra Zastrow bei der 3000. "Sturm der Liebe"-Folge

ARD/Christof Arnold Konstantin (Moritz Tittel), Marlene (Lucy Scherer) & Michael (Erich Altenkopf) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Lucy Scherer & Melanie Wiegmann als Mutter-Tochter-Gespann Marlene & Natascha bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Lucy Scherer (spielt Marlene) und Uta Kargel (spielt Eva) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold "Sturm der Liebe"-Cast der 3000. Folge



