Lange dauert es nicht mehr, bis Josephine Welsch ihr Baby bekommt – die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist bereits im achten Monat schwanger. Zusammen mit ihrem Partner Robert "Wolf" Dallmann kann es die Schauspielerin kaum mehr erwarten, bis ihr kleiner Spross endlich zur Welt kommt. Auf Social Media gibt die werdende Mama daher ihren Fans stets ein Schwangerschafts-Update – aktuell hat die Beauty mit Schmerzen zu kämpfen!

"Immer noch überwältigt von dem Wunder, was in meinem Bauch heranwächst, frage ich mich langsam, wo soll das noch hinführen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich noch ein bisschen was vor mir habe. Aber die Tritte von innen gegen die Rippe sind nicht ohne", offenbarte die Netz-Beauty auf Instagram. Josephine lenkt sich währenddessen mit dem Packen ihrer Kliniktasche ab. An diese sollte man sich ab der 33. Schwangerschaftswoche heranwagen, wie es auch schon Bald-Mama-Kollegin Bibi Heinicke (25) vormachte.

Zusätzlich findet Josephine vor allem im Sport einen Ausgleich: Selbst hochschwanger macht die Influencerin noch fleißig Yoga – Bewegung ist für die Hundebesitzerin eben in jeder Lebenslage wichtig.

