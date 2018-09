Brigitte Nielsen (55) schwebt im absoluten Mamaglück! Vor wenigen Monaten sorgte die international bekannte Schauspielerin für eine kleine Sensation: Ihren Fans verkündete sie stolz, dass sie mit über 50 Jahren noch einmal Nachwuchs erwartet. Im Juni durften sie und ihr Liebster Mattia Dessi (39) endlich ihr gesundes Töchterchen auf der Welt begrüßen. Seitdem verzaubert die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin ihre Community im Netz mit putzigen Pics des neuesten Familienmitglieds. Dabei fällt auf: Bei der Mama sieht man keine Spur von überschüssigen Baby-Pfunden.

Auf Instagram teilte die frischgebackene Fünffachmutter nun einige Schnappschüsse, auf denen sie stolz mit ihrem jüngsten Sonnenschein posiert. Megahappy hält die 55-Jährige ihr Mini-Me, das in ein kunterbuntes Kleidchen gehüllt ist, in den Armen. Doch nicht nur Frida ist ein absoluter Hingucker: Auch die Blondine zieht alle Blicke auf sich! Knapp drei Monate nach der Geburt glänzt sie mit einem makellosen After-Baby-Body, der kein Gramm zu viel aufzeigt. Bei ihren Followern hat die Fotoserie eine wahre Begeisterungswelle ausgelöst. "Du hast einen Hammerkörper und viel Liebe in deinem Herzen", lautete nur einer der zahlreichen Kommentare.

Immer wieder machte der Hollywood-Star deutlich, dass es sich bei Frida um ein Wunschkind gehandelt habe – und auch bei anderen Promi-Damen über 50 scheint der Baby-Wahnsinn ausgebrochen zu sein. Erst vor Kurzem kursierten Schlagzeilen, dass Pamela Anderson (51) erneut Mutter werden möchte. Seit über einem Jahr liebt das Ex-Baywatch-Babe den französischen Nationalkicker Adil Rami. Ob sie wohl in Brigittes Fußstapfen treten wird?

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen

Instagram / realbrigittenielsen Mattia Dessi und Brigitte Nielsen in Los Angeles

Getty Images Pamela Anderson, Ex-"Baywatch"-Star

