Schnipp, schnapp, Haare ab! Stephanie Schmitz (24) wurde 2017 bei Love Island zwar mit ihrer langen Mähne bekannt – ab sofort trägt die Blondine aber einen schicken Longbob spazieren. In ihrer Instagram-Story ist das Haarchamäleon von seinem Umstyling hellauf begeistert: "Ich bin wieder schön. Mal ehrlich, ich finde diese Frisur einfach so geil. Jeder Zentimeter, den ich abgegeben habe, hat sich gelohnt." Bleibt abzuwarten, wie ihrem Liebsten Julian Evangelos (26) der neue Schnitt seiner Verlobten so gefällt.

