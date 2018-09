Zieht sich Vanessa Mai (26) für den Playboy aus? Bei der schönen Musikerin könnte es aktuell nicht besser laufen. Nicht nur beruflich startet sie gerade mit ihrem sechsten Studioalbum "Schlager" richtig durch, auch privat hat Vanessa in Manager Andreas Ferber ihr Glück gefunden. Nach ihrer erfolgreichen Let's Dance-Teilnahme im vergangenen Jahr (Platz zwei) hat sie ihrer großen Liebe das Jawort gegeben. Was könnte diese Ereignisse denn noch toppen? Der eine oder andere Mai-Fan hätte da wohl eine Idee: Wie wäre es denn mit einem Nacktshooting für Deutschlands beliebtestes Erotikheft?

Macht Vanessa es ihren Schlagerkolleginnen Linda Hesse (31) und Michelle (46) gleich und entblößt sich für das sexy Herrenmagazin? In ihrem YouTube-Video "50 +2 Facts About Me" bezieht die in Aspach geborene Sängerin nun Stellung: "Der Playboy hat schon mehrmals angefragt, tatsächlich. Ich finde, das sind wirklich sehr schöne Fotos. Die machen tolle Shootings. Die fliegen dafür irgendwie an alle Ecken der Welt, aber ich glaube, dass ist jetzt nicht meine Zeit, nein!" Eine komplett nackte Vanessa wird es also erst einmal nicht geben.

Doch für ihre enttäuschten Fans hat Vanessa noch einen kleinen Leckerbissen: "Ich strecke lieber meinen Arsch auf Instagram in die Kamera." Mit dieser Aussage spielt die ehemalige DSDS-Jurorin auf ein von ihr gepostetes Popo-Pic an. Das Foto, auf dem die 26-Jährige frech ihr knackiges Hinterteil in die Linse hält, sorgte bei ihren Followern zum Teil für ziemlich viel Wirbel.

Instagram / vanessa.mai.official Vanessa Mai im Urlaub

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

