Müssen die Fans von Alles was zählt etwa schon bald den nächsten Tod einer beliebten Rolle verkraften? Erst kürzlich starb Bens (gespielt von Jörg Rohde, 34) Ehefrau Ekaterina (gespielt von Roni Zorina) während eines Überfalls ihres ehemaligen Zuhälters. Nun kündigt sich schon ein neues Drama an: Die verheerende Dreiecks-Beziehung zwischen Damian (gespielt von Christian Feist, 38), Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 34) und Pauline (gespielt von Maike Johanna Reuter, 29) erreicht den absoluten Höhepunkt: Der smarte Anwalt will seine Ex-Verlobte Isabelle endgültig aus dem Weg räumen – aber kommt dabei vielleicht sogar seine große Liebe Pauline ums Leben?

Seit Wochen erpresst die Blondine den Juristen, weil sie das dunkle Geheimnis seiner wahren Identität kennt und droht, ihn zu entlarven. Um die Zukunft mit seiner Freundin nicht zu gefährden, greift Damian schon bald zu schweren Mitteln: Wie RTL in einer kurzen Vorschau verrät, versucht er Isabelle zu vergiften und bringt damit Pauline in Gefahr. Vollkommen ahnungslos von den perfiden Plänen ihres Partners ist sie drauf und dran, die tödliche Substanz selbst zu trinken. Ob es wirklich dazu kommt, geht aus der kurzen Zusammenfassung nicht hervor. Das erfahren die Zuschauer erst am 26. September ab 19:05 Uhr auf RTL.

In letzter Zeit geht es in der deutschen Serie wirklich turbulent zu: Ein Drama jagt das nächste. Abgesehen von Ekaterinas tragischen Unfall war auch die Traumhochzeit von Deniz (gespielt von Igor Dolgatschew, 34) und Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 37) eine emotionale Achterbahnfahrt. Kurz vor dem Jawort wurde der Bräutigam angeschossen, als er versuchte, seine Zukünftige aus den Klauen des rachsüchtigen Zuhälters Rottmann (gespielt von Marko Dyrlich) zu befreien. Was meint ihr: Übertreiben es die Macher der Serie mit der Dramatik?

RTL Ben (Jörg Rohde) und Ekaterina (Roni Zorina) bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Kai Schulz Damian (Christian Feist) und Isabelle (Ania Niedieck) streiten

MG RTL D / Kai Schulz Deniz (Igor Dolgatschew) und Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen)

