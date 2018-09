Bei Love Island fallen endlich die ersten Hüllen! Seit Tagen scheint in der Kuppel-Villa nicht wirklich etwas zu passieren: Im Gegensatz zum Vorjahr verhalten sich die Kandidaten auf Mallorca eher ruhig, faulenzen am Pool und zeigen sich auch in Sachen Knutschen eher zurückhaltend. Das hat heute Abend aber ein Ende: Denn beim Gruppenspiel muss sich Sebastian Kögl nicht nur nackig machen – es bahnt sich auch der erste TV-Sex an!

Jetzt wird's heiß: Wie die ersten Bilder der heutigen Episode schon zeigen, machen sich die Islander bei Wahrheit oder Pflicht endlich ein wenig locker. Hottie Sebi muss gleich aufs Ganze gehen – denn als Pflichtaufgabe heißt es für den Barkeeper blankziehen! Und so hüpft der durchtrainierte Bayer mal eben in den Pool und schwenkt wenige Sekunden später stolz die Badehose über dem Kopf.

Doch nicht nur Sebis Striptease dürfte heute Abend für ordentlich Geknister sorgen – denn das Insel-Traumpaar Tobias Wegener und Natascha Beil dürfen eine heiße Nacht im privaten Liebesnest verbringen. Ob sie dort ihren Vorgängern von 2017 Konkurrenz machen werden und die Matratze testen werden? Was denkt ihr? Stimmt unten ab.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Love Island, RTL II Sebastian Kögl, deutscher Reality-TV-Kandidat

RTL II, Love Island Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Paar 2018

RTL II / Magdalena Possert Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Kandidaten

