Sie überraschte mit einem superheißen Supertalent-Comeback: Anfang Juli brachte Sylvie Meis (40) mit ihrer Rückkehr zur beliebten Castingshow eine Bombe zum Platzen. Fans und Kollegen waren einfach nur aus dem Häuschen und feierten ihre Rückkehr. Bereits in der ersten Show versprühte die gebürtige Holländerin heute Abend wieder ihren gewohnten Charme und geizte nicht mit ihren Reizen. Sylvie überzeugte in einem knallroten Kleid, das ihr beinah zum Verhängnis wurde!

Sie ist einfach immer wieder ein Augenschmaus an der Seite ihrer Jurykollegen Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (61): In einem hautengen Dress in der Knallfarbe rot und einem Hammerauschnitt nahm die blonde Beauty auf ihrem Stuhl hinter dem Buzzer platz. Doch ihr Dekolleté wollte ein Eigenleben führen – Sylvies Brüste hätte sich beinah verselbstständigt. Ein gut gelaunter Dieter sang da nur: "Die Brust fällt raus!" Die Moderatorin nahm diesen kleinen Fauxpas allerdings ziemlich locker und lachte herzlich über das Missgeschick.

Schon am Anfang der Sendung wurde deutlich, wie sehr sich Sylvie auf dieses Comeback freute. "Dass ich euch wiederhabe. Also ich bin ein bisschen emotional. Ich bin so aufgeregt. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht", sagte sie Bruce und Dieter.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" 2018

AEDT / WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

