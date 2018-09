Im Mai machten es Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) mit einem gemeinsamen Auftritt endlich offiziell: Sie sind ein Paar! Seitdem zeigen das Supermodel und der Tokio Hotel-Star immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Das unterstrich Heidi erst vor Kurzem mit einem Liebesinterview, in dem sie von ihrem 16 Jahre jüngeren Freund schwärmte. Während die Blondine offen über ihre Gefühle spricht, macht der Musiker das genaue Gegenteil: Tom hüllt sich lieber in Schweigen!

Vergangene Woche plauderte Heidi im Gespräch mit der US-amerikanischen Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) mit strahlenden Augen von dem Kennenlernen mit ihrem Traummann und verriet auch, dass sie in Tom die Liebe ihres Lebens gefunden habe. Bild sprach den 29-Jährigen in Berlin bei der Premiere des Films "Ballon" nun auf die zuckersüßen Worte der Germany's next Topmodel-Chefin an – und bekam eine etwas schroffe Antwort. "Wie bitte? Was? Dazu sage ich nichts", soll Tom auf die Frage gesagt haben.

Überraschend ist diese Reaktion allerdings nicht. Seit die Gerüchte um die Turtelei zwischen Heidi und Tom aufgekommen waren, hielt sich der Zwillingsbruder von Bill Kaulitz (29) mit Äußerungen bedeckt. In einem Interview mit ProSieben erklärte er Anfang Mai, als er danach gefragt wurde, ob er in einer Beziehung sei, kurz und knapp: "Ja, bin ich. Und ich bin sehr glücklich."

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Spaziergang in New York

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018 bei der amfAR Gala in Cannes

