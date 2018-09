Lilly Becker (42) lässt die Hüllen fallen! Im Mai machte diese traurige Nachricht die Runde: Nach neun Jahren Ehe hatten sie und Boris Becker (50) ihre Trennung bekannt gegeben. Nachdem die Tennislegende und das Model erst beteuert hatten, als Freunde auseinander zu gehen, flogen danach auch öffentlich heftig die Fetzen. Will die gelockte Schönheit ihrem Ex nun zeigen, was er verpasst? Lilly präsentiert sich komplett nackt im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte sie den Schnappschuss. Ihr Intimbereich ist allerdings nicht zu erkennen, da sie auf den Knien vor einem Spiegel posiert – auch die Brüste hat die 42-Jährige gekonnt mit ihren Armen verdeckt. Die freizügige Aufnahme versah sie nicht nur mit zwei animierten Emojis, von denen einer wahrscheinlich ihren Busen kitzeln soll, sondern auch mit einem rätselhaften Text: "Na, bist du sauer?" Wen sie damit genau meint, hat Lilly sich bisher nicht entlocken lassen – ist es wohl ein kleiner Seitenhieb gegen Boris?

Vor wenigen Wochen betonte die Brünette im Gespräch mit dem niederländischen Magazin Linda, dass sie und Boris lange um ihre Ehe gekämpft hätten, 2017 seien sie sogar zu einer Paartherapie gegangen. An einem gewissen Punkt hätten sie sich aber entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. "Denn ich will nicht auf diese Weise mit all den Streitereien und Enttäuschungen weitermachen, um dann in fünf Jahren zu dem Ergebnis zu kommen, dass wir beide total sauer sind", erklärte sie.

Instagram / lillybeckerofficial Screenshot aus Lilly Beckers Instagram-Story

Alexander Scheuber/Getty Images Lilly und Boris Becker beim Deutschen Medienpreis 2016 in Baden-Baden

Cinamon Red/WENN.com Lilly Becker bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2017

