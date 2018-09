Die Kleine ist ganz schön groß geworden! Anna Ermakova ist Mitte März 18 Jahre alt geworden – damit ist die Tochter von Boris Becker (50) tatsächlich schon volljährig und erwachsen. Dass sie längst kein Mädchen mehr ist, sondern eine junge Frau, zeigt Anna (18) auch mit ihren Auftritten. Vergangenes Jahr postete die Beauty zum Beispiel einen heißen Schnappschuss von sich, auf dem sie in einem schwarzen Bikini posiert – nun legt sie mit einem provokanten Auftritt nach: Das Model besuchte ein Sex-Museum!

Das "Museum of Sex" wurde im Oktober 2002 in New York eröffnet – dahin verschlug es vergangenes Wochenende den berühmten Tennis-Star-Spross. Für diesen außergewöhnlichen Museumsbesuch wählte die 18-Jährige ein sexy Outfit: Anna trug ein bauchfreies, rotes Top, das ihr Dekolletee gekonnt in Szene setzte. Ihren Ausflug verewigte die gebürtige Britin auch mit einem Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account, den sie mit einer persönlichen Message versah: "Befreit die Nippel", schrieb sie zu dem Pic, auf dem sie sich passenderweise in einem Raum mit überdimensionalen Plastik-Brüsten befindet.

Mit ihrem Statement spielt Anna auf eine Regelung bezüglich freizügiger Bilder im Netz an. Auf sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. werden Fotos, auf denen weibliche Nippel zu sehen sind, gelöscht – bis auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Still-Pics. Promi-Damen wie Miley Cyrus (25), Lena Dunham (32), Rihanna (30) und viele andere protestieren dagegen unter dem Hashtag "#BefreitDieNippel".

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova in Monte Carlo

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

WENN.com Anna Ermakova auf der Beauty-Messe in Düsseldorf



