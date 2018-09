Die ländliche Liebessuche geht in die nächste Runde! Bauer sucht Frau startet am 15. Oktober in eine neu, aufregende Staffel. Zum 14. Mal nehmen zwölf romantische Landwirte die Hilfe von Amors rechter Hand, der Moderatorin Inka Bause (49), in Anspruch. Sie alle haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben und wollen endlich ihre Traumfrau kennenlernen. Ihre Chancen stehen besser denn je: Noch nie zuvor haben die Bauern so viele Frauen zum Scheunenfest eingeladen wie in diesem Jahr!

Höher schlagende Herzen, ein erstes Beschnuppern und anschließend eine ausgelassene Feierei: Das Scheunenfest bildet stets den Auftakt der kultigen RTL-Kuppelshow. 32 Frauen sind zu Gast und versuchen, ihre Auserwählten zu bezirzen und von sich zu überzeugen. Besonders Farmer Andreas wird mächtig umworben: Der 68-Jährige hat gleich fünf Ladys zur Auswahl – und muss sich entscheiden, welche der Bewerberinnen ihn auf seinen Hof nach Kanada begleiten darf. Doch auch für Schäfer Dirk, Kuhbauer Leopold, den Luxemburger Guy und all die anderen liebeshungrigen Landwirte wird es ernst: Laden sie eine oder sogar zwei Damen zur Hofwoche ein?

So viel sei vom Sender bereits verraten: Wie auch im vergangenen Jahr wird ein Bauer leer ausgehen. Zwischen ihm und seinen Verehrerinnen funkt es aus seiner Sicht nicht genug – und so schickt er alle wieder nach Hause.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Andreas mit seinen fünf Bewerberinnen beim Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Der Luxemburger Guy von "Bauer sucht Frau" 2018 mit seinen Bewerberinnen

MG RTL D / Stefan Gregorowius Das Kennenlernen beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

