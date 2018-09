Riesen-Aufregung nach einem Fan-Pic: Haben Mike Singer (18) und Lip-Sync-Sternchen Lena (16) wieder zusammengefunden? Vor zwei Jahren halten die Teenies ihr gemeinsames Glück noch geheim – in Wirklichkeit waren sie 2016 allerdings ein Paar. Dass die Beziehung im gleichen Jahr in die Brüche ging, bestätigte das Management des 18-Jährigen vor wenigen Monaten. Spitzfindige Fans glauben jedoch nicht an den Split und wittern zuletzt im Frühjahr, dass die zwei sich weiterhin heimlich daten. Die Liebes-Verschwörung soll nun auch ein sehr unscharfes Foto vom Stuttgarter Flughafen beweisen, das Promiflash vorliegt. Aber handelt es sich bei der Blondine neben Mike wirklich um den berühmten "Tik Tok"-Twin? Das Management des "Flashbacks"-Interpreten äußert sich dazu auf Anfrage: "Das Mädchen auf dem Bild ist nicht Lena. Das Bild ist auch schon älter als ein Jahr. Lena und Mike sind kein Paar."

