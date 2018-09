Ob dieser Catfight bald in die nächste Runde geht? Die ehemalige Der Bachelor-Lady Janina Celine Jahn sucht gerade erneut nach der großen Liebe im TV in der RTL II-Kuppel-Show Love Island. An diesem Auftritt findet Ex-Bachelor-Dame Viola Kraus (27) gar keinen Gefallen und disst mit dem Hashtag #FürNixZuSchade via Instagram. Das ruft Janinas BFF Janika Jäcke (29) auf den Plan. Die kennt Viola von gemeinsamen Bachelor- und Bachelor in Paradise-Auftritten und findet: "Soll sie da weiter irgendwie als kleine, süße Frisörin ihren Kunden da ein bisschen die Haare verschnippeln und ein bisschen Farbe einatmen. Aber mehr sollte sie einfach nicht machen, ne."

