Was für eine wilde Partynacht! Heidi Klum (45) ist seit März glücklich mit dem Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (29) zusammen. Bei ihren Unternehmungen spannen die Turteltauben auch oft Toms Zwillingsbruder Bill (29) mit ein. Das Dreiergespann fährt zusammen in den Urlaub oder unternimmt witzige Ausflüge. Auch beim 13. Geburtstag von Heidis Sohn Henry ist das Trio wieder vertreten – und in Feierlaune, wie diverse Instagram-Storys von ihnen zeigen! Auf einer riesigen Hüpfburg lassen sie die Sau raus – bei der anschließenden Schwarzlicht-Sause können Heidi, Tom und Bill die Füße dann auch nicht stillhalten!

