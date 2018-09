Rebekah Martinez (23) zeigt ihr schönstes Strand-Accessoire! Vor wenigen Tagen verkündete die Ex-The Bachelor-Kandidatin, dass sie nach der erfolglosen TV-Teilnahme einen privaten Volltreffer gelandet hat: Mit ihrem Liebsten Grayston Leonard erwartet die US-Beauty ein Kind. Nach den negativen Schlagzeilen um ihre Kuppelshow-Vergangenheit genießt sie ihre Schwangerschaft nun in vollen Zügen: Mit bereits deutlich gewachsener Kugel strahlt Bekah am Strand mit der Sonne um die Wette!

Auf dem Instagram-Account der 23-Jährigen herrschen Baby-Vorfreude und Urlaubsstimmung zugleich: Im grünen Bikini gibt Rebekah den Blick frei auf ihren runden Bauch. "Grinsendes Strand-Bauch-Babe" nennt sich die Reality-Darstellerin selbst und scheint in dieser neuen Rolle voll aufzugehen, wie ihr breites Lächeln zeigt. Zu ihrem knappen Outfit für den Tag am Meer trägt die Amerikanerin eine Trinkflasche in der Hand – offenbar achtet sie trotz aller Relax-Laune vorbildlich darauf, während ihrer Schwangerschaft mit genügend Nährstoffen versorgt zu sein.

So verantwortungsbewusst erlebten die Reality-Fans Rebekah nicht immer. Dass sie an der Bachelor-Staffel um Arie Luyendyk, Jr. (37) teilnehmen wollte, verschwieg sie ihrer Familie und verschwand einfach spurlos, woraufhin ihre Mutter sie sogar als vermisst meldete. Nun hat sie ihr Glück im echten Leben gefunden und wird im Januar sogar schon Mutter – die Tatsache hatte sie selbst ganz überrascht. "Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich es akzeptiere und annehme und ganz aufgeregt bin, es Leuten zu erzählen. Aber ich war völlig geschockt, als ich es herausfand", erklärte Rebekah vergangene Woche in einem Interview.

Instagram / whats_ur_sign Bekah Martinez und Grayston Leonard

Instagram / whats_ur_sign Bekah Martinez, ehemalige US-Bachelor-Kandidatin

Instagram / whats_ur_sign Rebekah Martinez, Kandidatin bei "The Bachelor"

