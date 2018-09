Wie gut kennen sich die ehemaligen Promi Big Brother-Bewohner Daniel Völz (33) und Chethrin Schulze (26) inzwischen wirklich? Vor Kurzem hatte die Beauty enthüllt, den ehemaligen Der Bachelor-Rosenkavalier näher kennenzulernen, nachdem im berühmtesten Container Deutschlands die Funken geflogen waren. Ist das schon längst geschehen? Ein neuer Social-Media-Post der Blondine, der sie im knappen Bikini vor einem Spiegel zeigt, scheint genau darauf hinzudeuten.

Via Instagram-Story postete Chethrin das sexy Pic und versah es mit dem Hashtag #FreueMichAufDich. Sie verlinkte den TV-Junggesellen und schrieb dazu den verdächtigen Satz: "Kommt dir der Bikini bekannt vor?" Woher Daniel den wohl kennen könnte?

Momentan befindet sich die ehemalige Love Island-Kandidatin für Dreharbeiten in Spanien. Offensichtlich erwartet sie dort auch bald den frischgebackenen Berliner, denn der Hashtag eines weiteren Fotos lautet #JetztFehlstNurNochDu. Oder wird sie erst in Deutschland erneut auf den TV-Hottie treffen? Was denkt ihr? Woher kennt Daniel den Bikini wohl? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab und sagt uns eure Meinung.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Instagram / chethrin_official Instagram-Story von Chethrin Schulze

