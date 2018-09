Endlich zeigt sie ihr Glück! Im Juni deutete Berlin - Tag & Nacht-Star Laura Wölki (24) im Promiflash-Interview bereits an, dass sie frisch verliebt sei – mehr wollte die TV-Darstellerin zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch im Netz hielt sich die Berlinerin zurück. Lediglich ein Schnappschuss via Social Media zeigte ihre Freundin. Nun will die Mandy-Darstellerin ihre Liebe jedoch nicht länger verstecken: Sie postete jetzt mehrere Couple-Pics und richtete süße Worte an ihre "bessere Hälfte"!

An ihrere Seite kann Laura nicht aufhören zu strahlen – diesen Eindruck bekommt man jedenfalls, wenn man sich die Pärchen-Selfies der 24-Jährigen auf ihrem Instagram-Account anschaut. Auf einem Foto ist das Grinsen des RTL-II-Gesichts besonders groß: Ein Bild hält fest, wie Laura von ihrer Freundin zärtlich auf die Wange geküsst wird! Dazu schrieb sie: "Ich sah schon Regenbögen in all ihrer Pracht. Das große, weite All in einer sternenklaren Nacht. Ich sah Sonnenuntergänge, bei denen du weinst, aber nie ein Gesicht so schön wie deins."

Das ist aber nicht die einzige Liebeserklärung, die der Serien-Star an seine Partnerin richtet. Unter einem anderem Pic postete sie: "Wir können überall zu Hause sein, solange wir beide da sind." Was sagt ihr zu diesen Bekundungen: niedlich oder übertrieben? Stimmt ab!

Instagram / laurawoelki "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Laura Wölki mit Partnerin

Instagram / laurawoelki Laura Woelki, Serien-Darstellerin

RTL II "Berlin - Tag & Nacht"-Mandy

