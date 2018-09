Ist ihre Beziehung von vornherein zum Scheitern verurteilt? Bei Love Island flirtet Janina Celine Jahn gerade fleißig mit Yanik Strunkey. Der Muskelmann aus Garbsen wohnt auch noch ganz in der Nähe der Hamburgerin – aber gehört ihre Turtelei schon bald der Vergangenheit an? Janinas Ex-Kumpeline Carina Spack verriet nun nämlich gegenüber Promiflash: "Sie meinte zu mir, sie ist eh nicht mehr lange in Deutschland. Deswegen frage ich mich, warum sie nochmal die Liebe im TV sucht." Stattdessen könnte Janina in Wirklichkeit ganz andere Absichten haben...

