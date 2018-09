Vanessa Mai (26) gehört zu den wohl heißesten Sternchen am deutschen Schlagerhimmel! Die hübsche Brünette geizt in der Öffentlichkeit nicht mit ihren Reizen und präsentiert ihren Body häufiger mal in superknappen Outfits – sowohl bei ihren Live-Auftritten als auch mit sexy Schnappschüssen im Netz. Doch so nackig hat sich die "Love Song"-Interpretin noch nie gezeigt: Vanessa postete jetzt ein Oben-ohne-Bild aus dem Urlaub!

Mit diesem Foto, das die Beauty am Mittwoch auf Instagram veröffentlichte, grüßte sie ihre Fans von ihrem Kroatien-Trip: Lediglich mit einem Bikinistring bedeckt räkelt sich Vanessa auf einem Schiffsdeck in der Sonne – ihre Nippel versteckte die Musikerin nachträglich mit Sternchen-Emojis. Doch nicht alle Follower sind von diesem Anblick begeistert: "Solche Bilder hast du doch nicht nötig" und "Das geht zu weit, du hast doch auch minderjährige Fans", kommentieren zwei enttäuschte User.

Auch mit ihrem frechen Knackpo-Pic sorgte Vanessa im August bereits für ordentlich viel Wirbel – die Aufnahme löste bei einigen Fans Entsetzen aus! Hättet ihr gedacht, dass die 26-Jährige sich so freizügig im Internet zur Schau stellen würde? Stimmt ab!

Getty Images Schlager-Sängerin Vanessa Mai bei "Let's Dance", 2017

Getty Images Schlager-Star Vanessa Mai, August 2018

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

