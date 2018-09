Jetzt hat der kleine Wonneproppen von Star-DJ Psaiko.Dino (33) nicht nur ein Gesichtchen, sondern auch einen Namen! Erst vor wenigen Tagen begrüßte das Bandmitglied von Rapper Cro (28) sein erstes Kind: Am 10. September brachte Psaikos Partnerin Souki ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Bis jetzt hielten die frischgebackenen Eltern das Antlitz und den Namen ihres Sprosses noch geheim. Doch nun offenbarte Psaiko endlich, wie sie ihr kleines großes Glück genannt haben!

Wie schon die Geburt seiner Kleinen verkündete der Musiker nun auch den Titel des Baby-Girls auf seinem Instagram-Account. Psaiko und Souki haben ihrer Maus den besonderen aber wirklich süßen Namen Naliah Fatou ausgesucht. Warum es genau diese außergewöhnlich Kombination geworden ist oder was sie dazu inspiriert hat, behielt das Paar aber weiterhin für sich.

Doch der Schnappschuss, unter dem Psaiko den Rufnahmen ihres Mädchens enthüllte, verriet noch mehr: Zum ersten Mal sieht man das kleine Gesicht des Babys aus nächster Nähe – und das könnte niedlicher kaum sein! Auch die Fans waren bei so süßem Content ganz aus dem Häuschen. "Ich bin so verliebt in dieses Bild", war nur einer der begeisterten Fan-Kommentare.

Instagram / pskdn DJ Psaiko.Dino und die Mutter seiner Tochter

Instagram / pskdn Psaiko.Dino mit seiner Tochter

Instagram / pskdn Psaiko.Dino mit seiner Freundin

