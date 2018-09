Nach vielen Spekulationen hat sich Philipp Stehler (30) selbst zu Wort gemeldet und die Trennung von Pamela Gil Mata bestätigt. Lange Zeit war es verdächtig still um das Bachelor in Paradise-Traumpaar, jetzt lieferte der 30-Jährige die Gründe für das Liebes-Aus in seiner Instagram-Story: "Wir sind dann aber an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, dass es nicht weitergeht und deshalb die Beziehung beendet." Ob eine Affäre mit Gerda Lewis (25) dahinter steckt? Zuletzt hatte die Germany's next Topmodel-Kandidatin gegenüber Promiflash behauptet, Philipp hätte Pam mit ihr betrogen. Der Fitness-Fan ging in seinem Statement allerdings nicht weiter auf diese Anschuldigungen ein.

