Endlich kann Josie Totah (17) sich so zeigen, wie sie möchte! Erst Ende August hat die Schauspielerin ihre Fans mit einem emotionalen Statement überrascht: Die Glee-Darstellerin wurde eigentlich als Joseph im Körper eines Jungen geboren, fühlte sich damit jedoch schon lange nicht mehr wohl. Nach zahlreichen Engagements in männlichen Rollen entschloss sich die Kalifornierin, einen neuen Namen anzunehmen und sich auf ein Leben als Teenager-Mädchen einzulassen – nun postete sie auch im Netz das erste Bild als junge Frau!

Was für eine Befreiung! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Neu-Blondine einen Schnappschuss, der anscheinend in Venedig aufgenommen wurde. Darauf lächelt die 17-Jährige schüchtern in die Kamera. Zu dem Foto schrieb Josie: "Was habe ich verpasst?" – und ließ ihre Fans damit vor Begeisterung ausrasten. "Du bist wunderschön!", "Ich bin so glücklich, dass du endlich die Person sein kannst, die du sein solltest!" und "Wow, was für ein Comeback!", freuten sie sich.

Nach ihrer Verwandlung hat Josie ihr bisheriges Profil in dem sozialen Netzwerk aufgelöst und mit ihrer jetzigen Seite auch ein neues Insta-Leben gestartet. Vor wenigen Tagen absolvierte sie zudem ihren ersten Auftritt als Tranfrau bei der GLAAD Gala in San Francisco.

Ivan Nikolov / WENN.com Josie Totah in New York

Instagram / josietotah Schauspielerin Josie Totah

Getty Images Josie Totah bei der GLAAD Gala in San Francisco

