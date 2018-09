Welche Sturm der Liebe-Hochzeit war die schönste am Fürstenhof? In den vergangenen 13 Jahren gab es in der Telenovela bereits genau 13 Trauungen – die 14. Ehe-Zeremonie, diese Mal zwischen Alicia Lindbergh (Larissa Marolt, 26) und Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 35), soll am 15. Oktober ausgestrahlt werden. Seit Beginn der ARD-Soap war ein Jawort romantischer als das andere – aber ein Eheversprechen ist den Zuschauern besonders in Erinnerung geblieben: Sie haben ihre Lieblings-Hochzeit gewählt!

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen – doch am Ende gab es einen Sieger: In einer Promiflash-Umfrage wurde die Trauung von Laura (Henriette Richter-Röhl, 36) und Alexander (Gregory B. Waldis, 50) auf den ersten Platz gewählt: Von 6.631 Stimmen kürten 17,9 Prozent der Leser sie zum absoluten Traumpaar des Formats (Stand: 21.09, 10 Uhr 30). Die Turteltauben waren das allererste Duo, das bei "Sturm der Liebe" zueinander gefunden hatte. Vielleicht haben sie aus diesem Grund immer noch einen besonderen Platz in den Herzen der Fans.

Auf Platz zwei landete das Happy End von Pauline (Liza Tzschirner, 31) und Leonard (Christian Feist, 38): Für die Liebesgeschichte der Konditorin und des Geschäftsführers stimmten 15,2 Prozent der User. Die Bronzemedaille ging an Emma (Ivanka Brekalo, 37) und Felix (Martin Gruber, 48), die mit ihrem romantischen Jawort 14,4 Prozent der Anhänger für sich gewinnen konnten.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Ann Paur Leonard (Christian Feist) und Pauline (Liza Tzschirner), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 9

Sturm der Liebe, ARD Felix (Martin Gruber) und Emma (Ivanka Brekalo), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 4

ARD/Ann Paur Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof, Drehort von "Sturm der Liebe"

