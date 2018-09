Heute traten Sebastian Kögl (25) und Jessica Fiorini (22) die Nachfolge von Jan Sokolowsky und Elena Miras (26) an: Die beiden Kuppelshow-Kandidaten brachten bei Love Island zum ersten Mal in der Staffel das Bett zum Beben. Genau wie in der Vorjahres-Ausgabe ließen es Sebi und Jessi in der Privat-Suite ordentlich krachen. Endlich hat nun auch die aktuelle Season ihre Jungfräulichkeit verloren – wie kam die Love-Performance beim Publikum an?

Ein wenig länger als ihre Vorgänger brauchten die Islander dieses Jahr, um die Kiste wackeln zu lassen. Nachdem Janina Celine Jahn (23) und Yanik Strunkey (31) es kurz zuvor beim Fummeln belassen hatten, ging es bei den Lovebirds heute so richtig ab – Stellungswechsel, Stöße mit Schmackes und blanke Popos inklusive! "Ja, der Hulk ist schon eine Romantiksau, der hat sie durchgeb*mst wie ein Kaninchen", kommentierte ein Twitter-User die Performance. Besonders die Tatsache, dass Jessica nach dem Akt einfiel, dass ihre Großmutter zuschaue, amüsierte die Fans. "Oma hat Jessica gerade enterbt, da sie nicht fassen kann, dass sie sich von dem Eimer hat wie ein Kaninchen knattern lassen", witzelte ein anderer Zuschauer.

Offenbar loderte nach einigen Streits die Leidenschaft besonders heftig bei dem 25-Jährigen und seiner drei Jahre jüngeren Couple-Partnerin. Auch bei den Sex-Startern 2017, Elena und Jan, gab es im Vorjahr um ihre erotischen Stelldicheins herum jede Menge Stress. Letztlich gewann das Paar die Sendung sogar, auch wenn die Liebe danach nur wenige Tage hielt. Ob Sebi und Jessica ein ähnliches Schicksal blüht? In jedem Fall bleibt den beiden die Erinnerung an einen denkwürdigen Suite-Abend – eure Meinung zu der rasanten Nummer könnt ihr im Voting abgeben.

"Love Island – Heiße Flirts und Wahre Liebe", nächste Folge heute, den 21. September um 22:25 Uhr bei RTL II.

Love Island, RTL II Jessica und Sebastian in der Privatsuite bei "Love Island"

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten Jessica und Sebastian

Love Island, RTL II Elena Miras und Jan Sokolowsky bei "Love Island"



