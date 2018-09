Shirin David (23) ist überglücklich: Vor zwei Wochen ließ sich das beliebte YouTube-Sternchen seine Nase operieren. Mit ihrem neuen, stupsigen Riechorgan fühlt sich die 23-Jährige unglaublich wohl. Deshalb postete sie in ihrer Instagram-Story eine Reihe an Videos, in denen sie die Freude über ihre Verwandlung bekundete: "Ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie schön es ist, dass diese Nase gerade ist. [...] Ich habe Selfies gemacht – unbearbeitet, ohne Facetune oder irgendwas!"

