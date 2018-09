Für Jessica Fiorini ist der Schock-Rauswurf bei Love Island noch einmal glimpflich ausgegangen. In der elften Folge der feuchtfröhlichen Flirtsendung mussten die Islander eine harte Entscheidung treffen: Aus den sechs unbeliebtesten Kandidaten mussten sie drei verabschieden. Jessica wurde von ihren Kollegen gerettet, da ihre Beziehung zu Sebastian Kögl noch verspricht, Früchte zu tragen. Doch mit der Reaktion der "Granate", als sie erlöst wurde, war Jess überhaupt nicht zufrieden. Sie brach nach dem Hardcore-Exit sogar in Tränen aus!

Als Natascha Beil in der Entscheidung verkündete, Jessica dürfe in der Villa bleiben, verzog ihr Partner Sebi kaum eine Miene. Danach berichtete die Blondine im Strandhaus: "Ich hätte mir mehr Nähe oder Zuspruch von Sebastian gewünscht." Die kalte Schulter trieb ihr nach dem Abschied von Till Adam, Adnir Selimagić und Sabrina sogar die Tränen in die Augen. Und die wollten gar nicht mehr aufhören zu fließen, als Jessi auch noch erfuhr, Sebi habe die Entscheidung per Los festlegen wollen. "Die Situation an und für sich war schon nicht leicht. Und dass man dann keine Reaktion vom Partner bekommt, war ein Schlag ins Gesicht", heulte sie sich bei Tracy Candela aus.

Am Ende fasste sich das 22-jährige Model ein Herz und stellte ihren Strahlemann zur Rede – doch der konnte die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen! "Ich habe mitbekommen, dass du das auslosen wolltest. Das kommt so rüber, dass es dir egal gewesen wäre, wenn ich gegangen wäre", erklärte Jessica verletzt. Doch Sebastian konterte daraufhin nur. "Ich habe nur gesagt, dass es am fairsten ist. Natürlich wäre es behindert gewesen, wenn du gegangen wärst, aber das wäre eh nicht passiert, also chill mal", empörte er sich. Das Kriegsbeil konnte dann noch begraben werden. Ob diese Auseinandersetzung aber einen Keil zwischen das Paar treiben wird?

Neue Folge von „Love Island“ am Freitag, den 21. September, um 22:25 Uhr bei RTL II.

