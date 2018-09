Zwischen Henri Tänzer und Simon Jelbke (30) hatte sich bei Get the Fuck out of my House eine echte Bromance entwickelt. Die beiden Kandidaten verstanden sich blendend und spendeten sich in so manch schwieriger Stunde im Kampf um die 100.000 Euro Trost. Auch hinterher waren die beiden noch immer die dicksten Freunde – bis nach und nach die Fassade anfing zu bröckeln. Mittlerweile, gut ein halbes Jahr später, haben Simon und Henri gar keinen Kontakt mehr miteinander – eigentlich schade oder etwa nicht?

Erst nach ihrem Auszug aus der TV-Wohngemeinschaft merkten sie, dass es für eine Freundschaft unter realen Bedingungen nicht reichte. "Simon hat im Haus immer erzählt, was er kann, was er alles macht und was er alles hat", erinnerte sich Henri und bezeichnete seinen ehemaligen Kumpel im Promiflash-Interview als eine Art "Laberkopf". Im Nachhinein habe er erfahren, dass Simon gar nichts habe: "Er hat einfach die ganze Zeit gelogen. Ob es im Haus war oder auch danach", ärgerte sich der leidenschaftliche Berufskraftfahrer.

Tatsächlich scheint Henris Ärger über Simon nicht unbegründet zu sein. Der Blondschopf hat der einen oder anderen Unwahrheit allerdings keine große Bedeutung beigemessen: "Die haben alle einfach den Schuss nicht gehört. Es wurde getratscht, falsche Dinge erzählt. Ich war auch nicht immer gerade der Artigste", gestand Simon gegenüber Promiflash, verteidigte sich jedoch auch mit den Worten: "Ich habe auch mal gelogen oder Blödsinn erzählt. Aber das wurde total ernst genommen."

