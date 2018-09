Dieser deutsche Kino-Hottie ist jetzt vom Markt: "Männerherzen"-Star Stephan Luca (44) ist wieder vergeben! 2013 ließ sich der Schauspeiler von seiner damaligen Ehefrau Julia scheiden – seitdem galt der 44-Jährige offiziell als Single. Nun ist der Junggesellen-Status des Hamburgers jedoch aufgehoben: Er ist frisch verliebt! Diese Woche gab er sein Red-Carpet-Debüt mit der neuen Frau in seinem Leben, die er offiziell als seine Freundin vorstellte!

Viel ist über Stephans Herzdame nicht bekannt – ihr Name jedoch schon: Die attraktive Blondine an seiner Seite heißt Louisa. "Ja, wir sind ein Paar und es war ein schöner Abend", erzählte er gegenüber Bild beim Gala-Empfang zum 70. Geburtstag der Welt am Sonntag. Sie haben sich bewusst dazu entschieden, sich zu zweit zu zeigen – und sie haben den gemeinsamen Auftritt auch sehr genossen. Eine Sache stellte er bei der Gelegenheit jedoch sofort klar: Sie seien noch nicht verheiratet!

Seine Ehe mit seiner Ex Julia endete vor fünf Jahren ausgerechnet im verflixten siebten Jahr. Damals ließ er in einem Statement verlauten: "Es ist richtig, dass wir uns getrennt haben. Aus Respekt meiner Frau und meinen Kindern gegenüber möchte ich das nicht weiter kommentieren." Der Schauspieler hat zwei Töchter aus zwei Beziehungen.

Andre Mischke / ActionPress Stephan Luca bei der Premiere von "Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs" in Hamburg

Getty Images Stephan Luca mit seiner Ex-Frau Julia 2009 in Baden-Baden

Francesco Gulotta / ActionPress Stephan Luca bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises 2018

