Tila Tequilas (36) Nachwuchs ist endlich auf der Welt! Vor etwa einem halben Jahr hatte die Reality-Bekanntheit, die in den vergangenen Jahren vor allem mit ziemlich irren Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt hatte, ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Damals war ihr Babybauch schon ziemlich groß gewesen. Inzwischen ist die US-Skandalnudel stolze Zweifach-Mom: In einem Netz-Video schmuste sie nun happy mit ihrem neugeborenen Baby.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte Tila, die sich dort momentan Tornado Thien nennt, einen Clip mit ihrem Mini-Me. Laut The Blast ist die 36-Jährige wieder Mutter einer Tochter geworden, die Annabelle heißt. Ihre schönen News bestätigte die "A Shot At Love"-Gastgeberin mit ihrem Video, aber auch in einem Statement zu einem aktuellen juristischen Streit: Ihr Ex-Partner Thomas Whitaker will das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Isabella Monroe (3) neu verhandeln. "Thomas ist nur eifersüchtig, weil ich geheiratet habe und vor Kurzem ein weiteres wunderschönes Mädchen mit jemand anderem bekommen habe", antwortete Tila auf die Vorwürfe.

Offenbar begrüßte die Reality-Bekanntheit ihren Nachwuchs schon Anfang des Monats, denn ihr YouTube-Filmchen stammt vom 6. September. Derzeit habe sie keine Accounts auf Twitter, Facebook, Snapchat oder Instagram, erklärte sie kürzlich auf YouTube – darum wohl postete Tila keine weiteren Schwanger-Updates. Abgesehen von ihren Familien-Highlights sorgte sie in der Vergangenheit eher für negative Headlines. Zuletzt hatte sie sich spöttisch über einen Amoklauf geäußert und war immer wieder mit Nazi-Postings aufgefallen. Ob die Geburt ihrer zweiten Tochter die tief religiöse Christin in Zukunft etwas bremsen wird?

Facebook / Tila Tequila Tila Tequila, Reality-TV-Star

Anzeige

YouTube / MissTilaTequila Tila Tequila im September 2018 mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / babymamatila Tila Tequila und Isabella Monroe Nguyen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de