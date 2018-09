Was bei Der Bachelor nicht klappte, erfüllte sich für Samira Klampfl nun bei Take Me Out! Die einstige Rosenanwärterin versuchte in der aktuellen Staffel der RTL-Speeddating-Show erneut, ihre große Liebe zu finden. Und schon zu Beginn zur Sendung am vergangenen Samstag schien die schöne Brünette tatsächlich auf dem besten Weg dorthin zu sein: Luft- und Raumfahrttechniker Sofiane entschied sich für Samira – ob aus den beiden ein echtes Paar wird?

Schon bevor Sofiane seine Entscheidung traf, stand eines fest: Ihre Liebe zur Schokolade verbindet Samira und den durchtrainierten Barbershop-Besucher. Doch auch optisch scheint der attraktive Single-Mann genau in ihr Beuteschema zu passen: "Das sieht schon sehr gut aus! Ich mag das, wenn man keinen Vitamin-D-Mangel hat", schwärmte die Kuppelkandidatin im Gespräch mit Moderator Ralf Schmitz (43).

Doch auch der smarte Sofiane hat einen richtigen Narren an der großen TV-Schönheit gefressen! Wie Samira den Intelligenzbolzen von sich überzeugen konnte? "Das Kleid, die Ausstrahlung, die Blicke. Du bist mir direkt ins Auge gestochen", himmelte er die Münchnerin im RTL-Interview direkt danach an. Was glaubt ihr: Wird Samira mit Sofiane glücklich?

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-Bachelor-Kandidatin

samirayasminleila Samira Klampfl bei "Take Me Out"

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl

