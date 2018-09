Sie ist die Frau mit den vielen Facetten: Seit mittlerweile zehn Jahren tummelt sich Lady Gaga (32) erfolgreich im Showgeschäft. Mit ihren ziemlich extravaganten Auftritten sorgt sie regelmäßig für erstaunte Gesichter. Erst kürzlich offenbarte die Künstlerin, was sie selbst so richtig zum Staunen brachte. Lady Gaga erzählte in einem Interview von dem wohl verrücktesten Gerücht, das sie jemals über sich gehört habe!

Im Interview mit Vogue wurde der 32-Jährigen mit 73 Fragen ordentlich auf den Zahn gefühlt. Neben vielen intimen und privaten Fragestellungen musste die Sängerin auch einiges Kurioses preisgeben – so zum Beispiel das seltsamste Gerücht, das sie jemals über sich selber gehört hat. "Dass ich einen Penis habe", antwortete die Lady daraufhin ganz trocken.

Dieses Gerücht ist im Jahr 2009 entstanden. Damals tauchten Bilder der Entertainerin auf, die sie mit einem vermeintlichen Penis zeigten. Zu Beginn beharrte die blonde Beauty darauf, dass sie sowohl weibliche als auch männliche Genitalien hätte. Später dementierte ihr Management aber die Aussage.

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Getty Images Lady Gaga bei dem Toronto International Film Festival 2018

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

