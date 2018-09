Pamela Gil Mata bricht ihr Schweigen und spricht jetzt erstmals selbst über den wahren Trennungsgrund des Bachelor in Paradise-Traumpaares. Seit wenigen Tagen ist das Liebes-Aus der einstigen Turteltauben offiziell. Schon kurz danach erklärte Philipp Stehler (30) seinen Fans: Die Entscheidung hätten die beiden gemeinsam getroffen. Totaler Quatsch, wie Pam jetzt in ihrer Instagram-Story verrät: "Ich mag es einfach nicht, wenn jemand nicht die Wahrheit ausspricht und der Mister meinte, wir hatten eine wundervolle Beziehung und wir hätten es einvernehmlich beendet, und das wollte ich klarstellen, dass es auf keinen Fall so war."

